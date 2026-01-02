Первый год отработки – непростой период для молодого специалиста. Теория остается в аудиториях, а впереди – живая практика, новые люди, непривычная ответственность. Именно в это время становится понятно: работа – продолжение выбранного дела или испытание на прочность?

Рожденная творить



Екатерина Минова, молодой учитель по классу изобразительного искусства Уваровичской ДШИ, в выборе профессии не сомневалась – только творческая стезя.

Путь ее был прямым, но не легким. Имея в школьном аттестате хорошие баллы, она без колебаний выбрала Гомельский художественный колледж. Решающую роль сыграла Уваровичская ДШИ, ставшая для нее вторым домом. «Я проводила там все свободное время, была готова даже ночевать», – с теп-лотой вспоминает Екатерина.

Учеба в колледже девушке очень нравилась. Сочетание упорства, трудолюбия и насыщенной учебной программы принесли отличные результаты. Этот опыт также помог выработать здоровое отношение к критике, которая в творческой среде явление нередкое. «Нужно разделять критику на объективную и необъективную, делать выводы и двигаться дальше», – считает педагог.

Для Екатерины главное в преподавании – не просто научить технике, а развить творческое мышление. Поэтому ее ключевой принцип – борьба с двумя «врагами» начинающего художника: боязнью белого листа и шаблонным восприятием. «Для этого нужно просто начать без оглядки на возможные ошибки. Совершенство приходит с опытом: то, что не вышло сегодня, станет основой для завтрашнего успеха. Важна системная и вдумчивая практика», – отмечает молодой специалист.

Эти убеждения рождаются из ее личного творческого опыта. Екатерина постоянно пробует новые материалы и жанры. Сейчас она с особым удовольствием погружается в работу тушью, а ее давнее пристрастие – масляная живопись. В отпуске планирует отправиться рисовать на природу.

Творчество для Екатерины – понятие широкое, выходящее за рамки простого рисования. Это и книжная иллюстрация, и графика, и глубокое погружение в историю искусства, и просто чтение хорошей литературы. Именно поэтому она убеждена: обучение в детских художественных или музыкальных школах важно для каждого ребенка, даже если он не планирует связывать будущее с искусством. Оно обогащает внутренний мир, учит ценить красоту, развивает мышление.

Несмотря на плотный рабочий график, девушка занимается саморазвитием. И дело не столько в получении высшего образования, сколько в постоянном усовершенствовании навыков и поиске новых горизонтов. Кстати, в семье она единственная, кто выбрал творческий путь.

Ну а тем, кто желает пойти по ее стопам, совет Екатерины прост: «Талант – это хорошо, но опираться на него не нужно. Больше практикуйтесь, учитесь и не опускайте руки».

С любовью к животным



Гомельчанка Марго Короленко с детства хотела лечить животных, поэтому выбор профессии был для нее очевиден. Окончив Витебскую академию ветеринарной медицины, девушка прибыла по целевому направлению в СУП «Морозовичи-Агро».

Начало трудового пути, как и у многих, потребовало адаптации и ознакомления с тонкостями профессии. Важным подспорьем стало решение жилищного вопроса, что для молодого специалиста в сельской местности имеет большое значение.

Получая ценный опыт работы с сельскохозяйственными животными, Марго хотела бы попробовать себя и немного в другом – в заботе о домашних питомцах. Доказательство тому – два любимых сфинкса, которые ждут ее дома. Этой любовью продиктовано и ее желание пройти курсы груминга, научиться профессионально стричь собак, посвятить себя работе с животными, будь то ветеринарная клиника или салон.

Марго – человек разносторонний и увлеченный: чтение, волейбол, дзюдо. В ее жизни нашлось место и для рукоделия: с удовольствием вышивает, собирает алмазную мозаику, рисует картины по номерам.

И хотя девушка пока точно не знает, станет ли ветеринария в сельском хозяйстве делом ее жизни, но твердо убеждена: этот опыт бесценен. Полученные здесь навыки и умение работать в самых разных ситуациях будут прочным фундаментом для ее будущей карьеры, куда бы жизнь ее ни привела.

Разные старты, но общая суть – первый год работы становится стимулом для самоопределения. Для кого-то он подтверждает верность выбора профессии, для кого-то дает четкие ориентиры, куда двигаться дальше. И в этом его бесспорная ценность.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора