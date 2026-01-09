Госстандарт запретил ввоз и продажу на территории страны слаймов под маркой «MAZARI», предназначенных для детей старше трех лет. Производителем игрушки указана китайская компания.

Причина запрета

Проверка показала, что игрушка представляет опасность для здоровья детей. В лабораторных условиях было установлено, что слаймы выделяют токсичное вещество — формальдегид. Его уровень миграции в водную среду (что имитирует контакт игрушки со слюной или потом ребенка) более чем в два раза превышает установленную норму безопасности.

Что это значит для потребителей?

Формальдегид — это вредное химическое вещество, которое может вызывать раздражение кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей, а также аллергические реакции. Регулярный контакт с такими игрушками представляет риск для ребенка.

mlyn.by