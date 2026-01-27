В связи с аварийным отключением ВЛ-10 кВ без электроэнергии остались н.п. Заря, н.п. Владимировка и н.п.Красный Свет.

Аварийная бригада Буда-Кошелевского РЭС работает.

О восстановлении электроэнергии будет сообщено дополнительно.