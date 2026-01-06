Артем Сергеевич подробно остановился на изменениях, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Прежде всего, базовая величина повысилась с 42 до 45 руб. Этот показатель служит основой для пересчета целого ряда социальных выплат, пособий и штрафов. Кроме того, размер минимальной заработной платы теперь составит 858 руб., что превышает показатель прошлого года на 132 руб. Трудовая пенсия в 2026 году будет проиндексирована на 14,5%.

Особое внимание было уделено реализации госпрограммы «Развитие демографического потенциала», направленной на повышение рождаемости и укрепление института семьи. Программа включает три ключевых проекта: «Содействие материальному благополучию семьи», «Время семейных ценностей» и «У вас будет ребенок!» В рамках этих инициатив предусмотрена комплексная социально-экономическая поддержка, формирование позитивного образа семьи в обществе, а также меры по сохранению репродуктивного здоровья.

Заместитель председателя уделил внимание основным приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 гг., которые были утверждены на Всебелорусском народном собрании. Среди них – обеспечение национальной безопасности, развитие человеческого потенциала, рост конкурентоспособности экономики, создание сильных регионов.

«Успешное развитие района напрямую зависит от инвестиций. Так, в 2025 году в регион привлечено более 160 млн. руб., что позволило реализовать ряд значимых проектов, включая строительство современных животноводческих комплексов. Важными направлениями работы также являются автоматизация производства и всесторонняя поддержка предпринимательства, – отметил Артем Сергеевич. – Примечательно, что номинальная начисленная заработная плата в районе превысила 2 000 руб., совокупные поступления доходов выросли более чем на 100%, а производство сельскохозяйственной продукции достигло 120%. Район продемонстрировал отличные результаты в растениеводстве, собрав рекордный урожай зерна».

В ходе встречи жители подняли ряд важных вопросов, включая состояние дорог в зимний период, обеспечение бесперебойного водоснабжения, отопление объектов населенного пункта и организацию торгового обслуживания.

Елизавета Малая

Фото автора