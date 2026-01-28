Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко обозначила ключевые направления и задачи идеологической работы в районе, подчеркнув необходимость их системного и качественного выполнения в каждом трудовом коллективе.

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская отметила, что сегодня воспитание патриотизма и формирование активной гражданской позиции – это не только сохранение традиций, но и умение реагировать на актуальные вызовы времени, работать с вопросами, волнующими общество. Важным механизмом для такой работы являются Единые дни информирования, которые, по словам Марины Владимировны, служат формой диалога власти с населением. Подобные встречи позволяют не только донести позицию государства по значимым вопросам, но и получить обратную связь, услышать мнения людей.

Александра Фролова, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, напомнила присутствующим о порядке согласования назначения на должности, освобождения от должностей, продления трудовых отношений и заключения новых контрактов с заместителями руководителей по идеологической работе, согласования лиц, организующих идеологическую работу в организациях района.

Практическим опытом в организации идеологической работы в крупном производственном коллективе поделилась заместитель директора по идеологической работе филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» Наталья Лутченко. А начальник отдела розничных продаж ЦБУ №315 в г. Буда-Кошелево ОАО «Белагропромбанк» Ирина Андросенко проинформировала о современных депозитных и кредитных продуктах, доступных населению и организациям. Особый интерес вызвала тема повышения финансовой и цифровой грамотности как важного элемента личной безопасности граждан в современном мире.

Подводя итоги, Людмила Кураликова отметила важность консолидации усилий всех структур для эффективной реализации государственной политики на местном уровне. «Слаженная работа идеологического актива, внимание к кадровому вопросу и обмен лучшими практиками напрямую влияют на укрепление гражданской ответственности в районе», – резюмировала заместитель председателя райисполкома.

Елизавета Малая

Фото автора