Житель деревни Селец родился 9 февраля 1926 года. Когда началась война, ему было всего 15. В годы оккупации родного края вместе с отцом участвовал в партизанском движении. В послевоенные годы много лет работал в сельском хозяйстве: трудился в отрасли животноводства.

Поздравления с юбилеем, пожелания крепости духа, благополучия и слова благодарности за мирное небо, вклад в освобождение от фашизма родной земли и многолетний добросовестный труд в послевоенные годы Александру Федосовичу лично адресовал председатель райисполкома Валентин Ундруль.

К поздравлениям присоединились заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович, директор ТЦСОН Галина Хацулева, представители районных отделений политических партий и общественных организаций.

Теплые слова, цветы, памятные подарки – лишь малая толика огромной благодарности ветерану от земляков за его стойкость духа, пример жизнелюбия и любовь к родной земле.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора