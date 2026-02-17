23 февраля с 10.00 до 14.00 нотариусы Гомельского нотариального округа проведут благотворительную акцию по бесплатной консультации граждан в формате «прямых линий», приуроченную ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В акции примут участие нотариусы всех нотариальных контор г. Гомеля и Гомельской области. Информация об их адресах, телефонах и графиках работы размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

Также 23 февраля с 17.00 до 19.00 нотариусы Гомельского нотариального округа совместно с адвокатами Гомельской областной коллегии адвокатов проведут акцию по правовому консультированию граждан, приуроченную ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, в публичном центре правовой информации в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина (площадь Победы, 2А, г. Гомель).

В течение указанного времени граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию специалистов.