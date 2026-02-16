Белорусов атакует новая схема: звонят из «исследовательского центра» и проводят соцопрос. Вопросы безобидные — про семью, возраст, контакты близких. Нужно всего 20–30 секунд разговора.

Этого достаточно.

Запись вашего голоса используют для рассылки сообщений и звонков родным: «Срочно переведи деньги», «Я в беде», «Нужен код из SMS». Иногда подключают нейросети и имитируют речь почти без отличий.

Люди верят, потому что слышат знакомый голос. И переводят деньги.

Важно:

— не называйте данные о родственниках незнакомцам;

— не подтверждайте личную информацию по телефону;

— предупредите близких о кодовой фразе на случай ЧП.

Ваш голос — это тоже персональные данные. И теперь еще инструмент мошенников.

ИнфоИнспекция