В четверг на XXV Зимних Олимпийских играх в Италии выступят две белорусские спортсменки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В три часа дня по минскому времени в Тезеро начнется индивидуальная гонка у женщин на 10 км свободным стилем. Участие в «разделке» примут 111 спортсменок. Наша Анна Королева, которая заявлена под 53-м стартовым номером, уйдет на трассу в 15.26. Ранее на Играх белоруска заняла 34-е место в скиатлоне 10+10 км и была 48-й в классическом спринте. Сегодняшний вид программы станет для Королевой последним на этой Олимпиаде.

В 18.30 на конькобежном стадионе Милана стартуют соревнования девушек на дистанции 5000 м. Наша Марина Зуева побежит во второй паре из шести вместе с голландкой Бенте Керкхофф. На единственном этапе прошедшего Кубка мира в этой дисциплине белоруска показала девятый результат. Выступления на Играх-2026 Зуева начала с дистанции 3000 м, где замкнула топ-15.

Главный старт четырехлетия в Милане и Кортина-д’Ампеццо собрал 2900 атлетов из 94 стран. В последующие дни в Италии будут представлены наши Виктория Сафонова (фигурное катание), Мария Шканова (горнолыжный спорт), Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова (лыжная акробатика). XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.