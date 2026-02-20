Белорусские кардиохирурги выполнили новорожденному гражданину России высокотехнологичную операцию. Об этом сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Высокотехнологичная операция выполнена новорожденному с массой тела 2,5 кг. По словам заведующего отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии Юрия Линника, операция была действительно достаточно уникальной. «Ребенок поступил к нам по экстренным показаниям сразу же после рождения. При рождении у ребенка был диагностирован сложный комбинированный врожденный порок сердца в виде перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки. Это, повторюсь, сложный порок, который требует экстренных вмешательств уже фактически на первых днях или неделях жизни ребенка», — сказал он.

Наибольшая сложность, отметил завотделом, была в маловесности ребенка. «Для выполнения подобного рода вмешательств, которые делаются в условиях искусственного кровообращения с обязательной остановкой сердечной деятельности пациента, это маленький вес», — добавил Юрий Линник, отметив, что это сопряжено с большим количеством послеоперационных и интраоперационных осложнений.

В большинстве центров процесс лечения таких детей разбивают на несколько этапных операций. Первая из них может выполняться сразу же в первые дни после рождения ребенка, последующие — по мере жизни. Как правило, до года так или иначе оперативное лечение завершается.

«В нашем же случае мы решили прибегнуть к одномоментной хирургической коррекции, то есть за одну операцию устранили и перерыв дуги аорты, восстановили целостность главного магистрального сосуда, отходящего от сердца, и закрыли дефект межжелудочковой перегородки», — пояснил Юрий Линник.

Белорусским кардиохирургам удалось выполнить оперативное вмешательство без осложнений. Ребенок провел несколько дней в отделении реанимации и переведен в обычное палатное отделение, где продолжает реабилитацию. Выписать его планируют на следующей неделе.

