Вопреки распространенному мнению, компания-оператор АЗС не устанавливает стоимость бензина и дизельного топлива самостоятельно. Как пояснили в «Белоруснефти», это прерогатива государственных органов.

На данный момент точной информации о дате или размере возможного изменения цен нет. Об этом заявил представитель «Белоруснефти».

Он также отметил, что практика еженедельного повышения на 2 копейки, которая стала привычной в прошлые периоды, не является обязательным сценарием на 2026 год.

По его словам, в конце 2025 года представители Минфина упоминали о необходимости повышения цен примерно на 3%, но это не означает, что цены на АЗС вырастут ровно на этот процент.

Минская правда|MLYN.by