Доплатить добровольные взносы в ФСЗН за 2025 год для страхового стажа белорусам можно до 31 марта 2026 года. Об этом информирует пресс-служба Министерства труда и соцзащиты Беларуси.

Взносы можно оплатить через ЕРИП по схеме: «ЕРИП» – «ФСЗН» – «Ваш регион» – «Отдел ФСЗН» – «Взносы в ФСЗН физлиц за себя» и введя свой УНП, или в любом отделении банка по реквизитам фонда.

Самозанятые граждане, которые платят налог на профдоход, могут доплатить страховые взносы в ФСЗН за прошлый год добровольно. Это позволит увеличить или сохранить свой страховой стаж, что будет играть важную роль для будущей пенсии и давать права на социальные пособия.

Особенно это актуально для белорусов, чьим единственным доходом в 2025 году были выплаты по налогу на профдоход, а также для тех граждан, кто совмещал разные виды деятельности, но общая сумма перечисленных за год взносов составила менее 2 549,55 бел. руб.

ФСЗН ежегодно рассчитывает недостающую сумму взносов – это 29% от 12 МЗП за вычетом уже поступивших взносов в части налога. Фонд предлагает доплатить эту сумму после 1 февраля.

Для доплаты необходимо уточнить в личном кабинете застрахованного лица на портале ФСЗН или в мобильном приложении фонда номер УНП и сумму.

ont.by