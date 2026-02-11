Сегодня в 16.30 в городе Василевичи Речицкого района 36-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 14-летнего подростка, который, по предварительной информации, начал пересекать проезжую часть на перекрестке по линии обочины.

Парень погиб.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Госавтоинспекция напоминает: пешеходам при пересечении проезжей части необходимо убедиться в безопасности перехода. Водителям следует выбирать такую скорость, которая позволит вовремя среагировать на изменяющуюся дорожную обстановку.

МВД Беларуси