Сенатор приняла участие в торжественном митинге и собрании, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

«Государственый гимн Республики Беларусь начинается с фразы «Мы, беларусы — мірныя людзі», которая отражает идеологию миролюбия, дружелюбия и открытости нашего государства и белорусского народа.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко в своих выступлениях неоднократно отмечалважность защиты суверенитета страны и готовность эффективно отвечать на любые вызовы, оставаясь при этом верными принципам мирного сосуществования. И на первом заседании седьмого Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе были приняты: Концепция национальной безопасности Республики Беларусь и Военная доктрина Республики Беларусь, в которых отражены эти постулаты.

Но для каждого гражданина нашей Родины самым ценным является мирное небо над головой! И именно мира я желаю в такой важный государственный праздник. Пусть во все мире сражения будут только за успех и благополучие каждого человека. Желаю всем оставаться патриотами своей Родины, крепкого здоровья процветания.

С Днем защитников Отечества!» – отметила сенатор.