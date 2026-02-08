Как избежать ДТП или минимизировать их последствия. Рекомендации от Госавтоинспекции:

будьте особенно внимательны, проезжая лес и заросли кустарников. Для наблюдения за правой обочиной можно привлечь пассажиров;

не игнорируйте дорожные знаки! В местах, где возможно появление животных, снизьте скорость и повысьте бдительность;

самое опасное время — раннее утро и сумерки. В это время снижается острота зрения водителей, а у лесных обитателей, наоборот, повышается активность. В темноте их можно заметить по глазам, отражающимся в свете фар;

при появлении животного на дороге даже вдалеке — снизьте скорость до минимума. Особей может быть несколько;

если ночью зверь оказался в свете фар, он ослеплен и паникует. Остановитесь на обочине, выключите дальний свет (оставьте габариты и «аварийку»), дайте животному время уйти. Не сигнальте — это может вызвать непредсказуемую реакцию;

при столкновении НЕЛЬЗЯ покидать место ДТП! За это — административная ответственность. А если водитель заберёт тушу, ему грозит уголовная статья за браконьерство;

псли наезда избежать не удалось, действуйте, как при любом ДТП: обозначьте место происшествия, вызовите экстренные службы, окажите помощь пострадавшим людям.

Берегите себя и будьте внимательны на дороге!

Сожский Форпост