Сегодня прошла первая встреча матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, на которой сильные духом женщины познакомились друг с другом в теплой обстановке, за чашкой чая. Также они поучаствовали в играх: провела их психолог ТЦСОН Анастасия Ковалева.





В ходе общения участницы проекта рассказали о том, с какой чертой характера они ассоциируют свое имя, отвечали и на другие вопросы. После этого женщины посетили картинную галерею имени Е.Е. Моисеенко.

Как отметила директор ТЦСОН Галина Хацулева, проект будет реализовываться на протяжении двух месяцев. За это время мамы особенных ребят встретятся с медиками, юристами, примут участие в Дне красоты и попробуют себя в роли экспертов.

Евгений Коновалов

Фото автора