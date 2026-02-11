Гомельчанка под давлением аферистов продала квартиру и передала курьеру пакет с деньгами, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В милицию обратилась 65-летняя жительница областного центра: ей позвонил неизвестный, представился сотрудником «домофонной компании», попросил выбрать код, после чего уточнил личные данные и адрес собеседницы.

Затем в мессенджере женщине позвонил якобы сотрудник департамента финансовых расследований и сообщил, что до этого горожанка общалась с мошенниками.»Лже-сотрудник запугивал женщину, что в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Далее в разговор включился третий, якобы руководитель предыдущего звонившего, убеждал, что единственная возможность избежать уголовной ответственности — сотрудничество с «правоохранительными органами», — рассказали в УВД.

Мужчина дал инструкцию — продать квартиру. Он заверил: сделка будет фиктивной, после окончания «спецоперации» жилье будет возвращено законной владелице.

В итоге гомельчанка продала свои квадратные метры за $35 тыс. местному жителю, который так же, как и риэлтер, не подозревал о мошеннической схеме, в которой все это время участвовала женщина.

На следующий день домой к жертве явился курьер, назвал заветное слово и забрал пакет с деньгами. Вечером этого же дня мошенник связался с женщиной вновь и сообщил, что «операция» прошла не очень гладко, нужно продолжать следовать инструкциям «правоохранителей».

Через несколько дней по указанию того же мошенника женщина отправилась в один из банков Гомеля, оформила банковскую карту, ее данные она сообщила собеседнику. «В дальнейшем по данной карте происходил вывод денежных средств, похищенных у других граждан, на счета иностранных банков. В завершении своих «приключений» женщина одолжила у знакомых еще одну крупную сумму и положила ее на счет», — отметили в УВД.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.