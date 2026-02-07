В последнее время кибераферисты используют новую уловку для того, чтобы ввести белорусов в заблуждение.

Мошенники звонят через Telegram, при этом на экране абонента высвечивается городской телефонный номер дежурной части Департамента финансовых расследований.

Помимо этого, присутствует и эмблема ДФР.

Суть манипуляции аферистов в том, что телефонный номер дежурной части ДФР введен как никнейм абонента.

Изображение: t.me/kgk_oficial

Не совершайте необдуманных действий, которые вам предлагают по телефону, советуют в КГК.

В ведомстве информируют, что сообщить о подобных звонках можно в управление собственной безопасности Комитета госконтроля или обратиться в органы внутренних дел.

myfin.by