В мероприятии приняли участие начальник межрайонного отдела управления КГБ Республики Беларусь по Гомельской области Вадим Лисовский, председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Первый заместитель прокурора области Александр Дроздов представил прокурора района Вячеслава Сталовича.

По основному вопросу проинформировали первый заместитель – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев, заместители председателя райисполкома по направлениям деятельности Артем Гришай, Владимир Ковалев, Людмила Кураликова.

Глава района акцентировал внимание выступающих не только на результатах проделанной работы по итогам года, но и четко обозначенных задачах на год текущий, в первую очередь достижении 4 показателей, которые не удалось выполнить в прошлом году. Так, в сфере экономики необходимо продолжить работу по снижению уровня затрат предприятиями, реализацию инвестпроектов в рамках поручения Главы государства «Один район – один проект».

В сельском хозяйстве необходимо получить не менее 4000 тонн молока от коровы, что позволит предприятиям отрасли работать рентабельно и закрывать свои потребности. Отдельное внимание уделить обеспечению кормовой базы и режиму кормления КРС. В текущем году предстоит построить силосно-сенажные траншеи практически в каждом хозяйстве вблизи МТФ, профилактории для телят в целях максимального сохранения поголовья. Среди актуальных задач на сегодняшний день – подготовка техники к весенне-полевым работам в срок до 1 марта.

Качественное выполнение работы по подготовке к ОЗП, позволяющее в дальнейшем избежать лишних затрат, достижение плана по вторичным материальным ресурсам, обеспечение населения контейнерами по сбору ТБО – первостепенные вопросы для жилищно-коммунального хозяйства района.

Для социальной сферы в приоритете остаются следующие направления: повышение качества образования, проведение диспансеризации населения и повышение уровня рождаемости, снижение криминогенной активности, усиление работы по профилактике ДТП. Серьезный объем работ предстоит провести и освоить выделенные денежные средства в рамках благоустройства г.п. Уваровичи.

Подводя итоги, Валентин Ундруль обозначил, что для достижения основных показателей социально-экономического развития в районе есть все ресурсы, необходимо, чтобы каждый на своем рабочем месте добросовестно и качественно выполнял порученное. Тогда и результат не заставит себя ждать.

Татьяна Титоренко

Фото автора