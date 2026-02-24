Что для этого нужно сделать работающим в странах ЕАЭС, рассказывает старший участковый инспектор милиции ООПП РОВД Евгений Шумилов:

– Напомню, что безработным считается трудоспособный неработающий гражданин, который зарегистрирован в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней. Министерством внутренних дел Республики Беларусь проводится определенный комплекс дополнительных мер по оказанию профилактического воздействия на определенные категории граждан.

У белорусов, которые трудятся за рубежом, есть возможность выйти из списка не занятых в экономике страны. Обращаю внимание, что автоматического исключения из данной базы не предусмотрено. Вопрос включения и исключения решается через обращение в комиссию по содействию занятости, которая находится при каждом исполнительном комитете или администрации района крупного города.

Работающие в странах ЕАЭС должны обратиться в вышеуказанную комиссию лично либо по электронной почте и предоставить подтверждающие документы: действующий трудовой договор и справку от нанимателя, что они работают в настоящий момент. Комиссия принимает решение исходя из того, какой срок у гражданина прописан в документах, но исключит его из базы не занятых в экономике максимум на один год.

Подготовила Елена БЕЛКО