В ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства (ВГС СГ) задан вектор новому этапу развития интеграции по всем направлениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 февраля по итогам заседания ВГС, передает корреспондент БЕЛТА.



«Нами задан вектор новому этапу развития интеграции по всем направлениям», — подчеркнул белорусский лидер. В частности, дано поручение подготовить Основные направления реализации положений Договора о создании СГ на очередной цикл — 2027-2029 годы.

Александр Лукашенко попросил членов ВГС, правительств и парламентов Беларуси и России, а также Постоянного комитета СГ взять на серьезный контроль выполнение принятых поручений с максимальной личной вовлеченностью.

Кроме того, Президент выразил признательность всем за серьезную комплексную подготовку нынешнего заседания ВГС. Слова благодарности глава белорусского государства адресовал также представителям средств массовой информации за их большую работу по популяризации интеграционной повестки и решений, принимаемых на высшем уровне в интересах жителей Беларуси и России.

По итогам заседания государственный секретарь СГ Сергей Глазьев заявил журналистам, что очень важным вопросом повестки был отчет об исполнении Основных направлений реализации положений Договора о создании СГ на 2024-2026 годы. «Выполнена практически половина всех задач этого документа. Нет сомнений, что до конца года будут выполнены и остальные, — сказал госсекретарь. — Очень важно, что дано поручение по разработке Основных направлений на следующую трехлетку — 2027-2029 годы. Мы рассчитываем, что уровень интеграции, согласованности наших политик во всех сферах, а также сотрудничество не только в экономике, но и в научно-технической сфере, социальной, культурной политике получит новый импульс. Как сказал Александр Григорьевич, открывается новый этап в развитии нашей интеграции». Сергей Глазьев рассказал, что в рамках СГ стороны намерены и далее укреплять сотрудничество в области безопасности. Реализуются четыре программы — в области обороны, безопасности, обмена информацией, защиты информации. Он отметил, что милитаризация у западных границ, безусловно, вызывает беспокойство. «Эта необоснованная агрессивность, эскалация напряженности требует укрепления обороноспособности. Наши главы государств об этом говорили», — заявил госсекретарь.

Будет продолжена реализация и ряда других программ. Кроме того, началась реализация новой — «Союз-Биомембраны». Это создание опытного стенда для проверки возможностей доступа лекарственных препаратов в организм человека, их прохождения через клеточную мембрану. Это такая серьезная научно-техническая задача, которая пока не имеет решения. Будем надеяться, что наши ученые сумеют в течение трех лет эту задачу решить, и наша фармацевтическая промышленность получит модельный стенд, на котором можно будет проверять эффективность лекарственных средств по воздействию на организм человека на уровне клетки», — сказал госсекретарь СГ.

В повестке дня заседания — доклад представителей правительств о работе по выполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. «На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий (125 из 310). С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений (14 — всего 4,5%)», — сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что параллельно необходимо обеспечить подготовку содержательных Основных направлений на следующий трехлетний период — с 2027 по 2029 год. «И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами. Тем более мы это можем сделать, как успешно делаем по отдельным направлениям в отдельных отраслях», — подчеркнул глава государства.

По словам Президента, взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз — с $6,5 млрд в 1996 году до почти $55 млрд в 2025-м. Глава государства обратил внимание, что 2 апреля будет отмечаться 30-летие Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития союзного строительства. «За эти годы мы прошли огромный путь», — подчеркнул белорусский лидер.



По словам Президента, расширению возможностей для граждан Союзного государства послужат запускаемые уже вскоре приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск.

По словам Президента, расширению возможностей для граждан Союзного государства послужат запускаемые уже вскоре приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск — Смоленск и Орша — Смоленск.

«Я часто отмечаю, и при этом в адрес Михаила Владимировича Мишустина (премьер-министр России. — Прим. БЕЛТА) говорил. Он часто говорит сегодня о том, что мы усилим, ускорим наше сотрудничество в плане перевозок. Как только вы ввели дополнительные «Ласточки» (скоростные поезда, регулярно курсирующие между Минском и Москвой. — Прим. БЕЛТА), у нас огромное количество белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно, — сказал Александр Лукашенко. — Владимир Владимирович, должен заметить (мне вчера доложили как раз): наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток. Меньше — в Китай. Больше — в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит идти от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям».