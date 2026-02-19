Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Зимбабве реализовать трехсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной, передает корреспондент БЕЛТА.





«Обдумывая перспективу работы Беларуси в Африке, я вернулся к старому тезису, который мы обсуждали с вашим Президентом. Нам очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента — на юго-востоке. Это значит, что мы вместе должны поработать с Зимбабве над строительством порта в вашем соседнем государстве — Мозамбике. Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею, а в данном случае мы можем это сделать и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа (там небольшое расстояние) в Зимбабве, то ваша страна стала бы хорошим хабом на юге Африке для товаров, нужной продукции не только из Беларуси, но и для товаров других государств. Думаю, прежде всего России», — заявил Александр Лукашенко.

«Над этой идеей нам надо поработать. Я прошу, вы напомните Президенту Мнангагве о нашем разговоре в этом ключе. И мне очень важно услышать ваше мнение и ваших коллег на сей счет. Это большая перспектива», — добавил Президент.