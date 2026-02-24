24, 25 февраля

Растущая Луна в Близнецах. Близнецы – малопродуктивный знак (Дни Цветка). В теплице, на подоконнике сеять можно только капусту, редис. Другие посевы будут неудачными (будет тонкий стебель, минимальный урожай). Можно бороться с болезнями и вредителями, рыхлить грядки, пропалывать, набрасывать снег на осенние посевы. Цветоводам рекомендуется сажать ампельные и вьющиеся декоративные растения. В саду проводят снегозадержание и санитарную обрезку в безморозную погоду. Не рекомендуются пересадки и пикировка растений.

26, 27, 28 февраля

Растущая Луна в Раке. Рак – самый плодородный знак (Дни Листа). Замачиваем семена, сеем на рассаду для выращивания в теплице ранних и среднеспелых томатов, сладкого и острого перца, капусты, баклажанов, ранних огурцов. Сажаем на зелень лук, петрушку, сельдерей, свеклу, мангольд. Сеем укроп, тмин, фенхель, кинзу. Пикируем рассаду, поливаем растения, вносим минеральную и органическую корневые подкормки. Хорошее время для посадки однолетников и многолетних цветов. В саду заготавливаем черенки, проводим зимнюю прививку. Не рекомендуется опрыскивать растения химическими препаратами.

1, 2 марта

Растущая Луна во Льве, с 15.27 2 марта – Луна в Деве. Лев – неплодородный знак (Дни Плода). В теплице, на подоконнике можно посеять салат листовой, скорцонеру, базилик, фенхель. Рыхлим в теплице сухую землю, готовим грядки для овощей. В саду проводим санитарную обрезку деревьев. Не рекомендуются посевы, посадки, пересадки, поливы, подкормки, прищипки, пасынкование.

Подготовила Наталья НИКОЛАЕВА