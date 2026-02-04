Глава государства интересовался состоянием пожарной безопасности и тем, как МЧС справляется с решением этих вопросов. По словам министра, ежесуточно в МЧС поступает и обрабатывается более чем 1 тыс. сообщений о пожарах и других чрезвычайных ситуациях. «К сожалению, с начала года констатируем гибель 129 человек при пожарах. Это достаточно серьезный рост по сравнению с предыдущими итогами», — рассказал Вадим Синявский.
Он обратил внимание, что Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает достаточно активные меры по реагированию на эти факты. «Кроме того, проводится комплексная работа в жилом секторе с населением по доведению информации по противопожарной защите, решению вопросов, связанных с устройством автономных пожарных извещателей. И мы также констатируем факты неблагополучных ситуаций, в результате которых погибают люди, — отметил Вадим Синявский. — Все эти вопросы решаются активно, ответственно, в интересах людей».
Касаясь проводимой профилактической деятельности по предотвращению пожаров, министр обратил внимание, что это огромная работа, касающаяся всех.
«Это задача всеобъемлющая, она касается всех заинтересованных. Ведь основная причина — это неосторожное обращение с огнем (то есть человеческий фактор), это вопросы алкоголя, курения, это вопросы, связанные с отоплением печей», — отметил глава ведомства.
Он обратил внимание и на важность проводимой в этом направлении работы средствами массовой информации, которые также участвуют в проводимых МЧС рейдах по выявлению факторов риска пожаров.
«Здесь все должны быть заинтересованы, не только государство в лице Министерства по чрезвычайным ситуациям или органов исполнительной власти, а в первую очередь сами люди. Вот если этот симбиоз сработает, то и будет сокращаться количество этих несчастных случаев», — считает министр.
«Мы в свою очередь будем достаточно принципиально реагировать на каждый факт выявленных нарушений, обеспечивать должный контроль за устранением этих недостатков и проводить в этом отношении достаточно активную профилактическую работу», — подчеркнул Вадим Синявский.