В Беларуси с начала года при пожарах погибли 129 человек. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Глава государства интересовался состоянием пожарной безопасности и тем, как МЧС справляется с решением этих вопросов. По словам министра, ежесуточно в МЧС поступает и обрабатывается более чем 1 тыс. сообщений о пожарах и других чрезвычайных ситуациях. «К сожалению, с начала года констатируем гибель 129 человек при пожарах. Это достаточно серьезный рост по сравнению с предыдущими итогами», — рассказал Вадим Синявский.

«Основными условиями пожаров являются низкие температуры. Причиной пожаров в 60% случаев является неосторожное обращение с огнем. Примерно около 20% случаев — теплогенерирующие устройства и перекал печей. В остальных случаях это вопросы эксплуатации электроприборов», — добавил министр.

Он обратил внимание, что Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает достаточно активные меры по реагированию на эти факты. «Кроме того, проводится комплексная работа в жилом секторе с населением по доведению информации по противопожарной защите, решению вопросов, связанных с устройством автономных пожарных извещателей. И мы также констатируем факты неблагополучных ситуаций, в результате которых погибают люди, — отметил Вадим Синявский. — Все эти вопросы решаются активно, ответственно, в интересах людей».

Касаясь проводимой профилактической деятельности по предотвращению пожаров, министр обратил внимание, что это огромная работа, касающаяся всех.

«Это задача всеобъемлющая, она касается всех заинтересованных. Ведь основная причина — это неосторожное обращение с огнем (то есть человеческий фактор), это вопросы алкоголя, курения, это вопросы, связанные с отоплением печей», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание и на важность проводимой в этом направлении работы средствами массовой информации, которые также участвуют в проводимых МЧС рейдах по выявлению факторов риска пожаров.

«Здесь все должны быть заинтересованы, не только государство в лице Министерства по чрезвычайным ситуациям или органов исполнительной власти, а в первую очередь сами люди. Вот если этот симбиоз сработает, то и будет сокращаться количество этих несчастных случаев», — считает министр.

«Мы в свою очередь будем достаточно принципиально реагировать на каждый факт выявленных нарушений, обеспечивать должный контроль за устранением этих недостатков и проводить в этом отношении достаточно активную профилактическую работу», — подчеркнул Вадим Синявский.