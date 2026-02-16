С 16 по 28 февраля на Будакошелевщине проходит профилактическая акция по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Наркомания — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов сопровождающееся психическими, а иногда и соматическими расстройствами.

Потребление наркотиков, как одна их форм девиантного поведения, имеет антисоциальный, деструктивный характер, проявляющийся в снижении положительного потенциала общественного воспроизводства и нормального функционирования социума.

Возраст привлечения к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов наступает с 16 лет. Действие такого лица квалифицируется, по части 3 статьи 19.3 (Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ) Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 10 базовых величин.

Кроме того, за повторное совершение аналогичного правонарушения в течении года после наложения административного взыскания лицо подлежит уголовной ответственности, предусмотренной статьей 328-2 (Потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ) Уголовного Кодекса, и наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Действие «трафаретчиков» квалифицируется, как умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества (статья 11.3 КоАП). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.

В случае если несовершеннолетний не достиг возраста (16 лет) привлечения к административной ответственности, ответственности подлежат его родители по части 1 статьи 10.3 КоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 10 базовых величин.

За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов предусмотрена уголовная ответственность предусмотренное ч.ч. 1-5 статьи 328 УК.

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом или без штрафа.

Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 УК, либо в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему — наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

Буда-Кошелевский РОВД