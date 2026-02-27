Провел заседание председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль.





Докладывая по первому вопросу, директор Буда-Кошелевского ПМС Александр Каминский отметил, что предприятие осуществляет свою деятельность по всему району, сотрудничает с сельхозпредприятиями, привлекая их к совместной работе и оказывая помощь в проведении мелиоративных мероприятий и других сельскохозяйственных работ. Основным видом деятельности является эксплуатация и содержание в рабочем состоянии мелиоративной сети и гидросооружений района: строительство гидротехнических сооружений, эксплуатация оросительных и осушительных систем, водохозяйственное строительство и культуртехнические работы, земляные работы, лесозаготовки и др.



ПМС обслуживает 26036 га осушенных сельскохозяйственных угодий, 27136 га осушенных земель. Протяженность обслуживаемой осушенной сети – 10932,9 км, в том числе открытой – 1739,7 км, закрытой – 9193,2 км. В зону обслуживания также входят 7643,1 км дренажа, 111,9 км дорог, 29 шлюзов-регуляторов, 280 труб-регуляторов на сельхозугодьях, 38 мостов, 505 труб переездов и 64 пешеходных моста.

В состав машинно-тракторного парка предприятия входит порядка 40 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, тракторы, автомобили, погрузчики, очиститель каналов, косилки, кусторезы и др.

В период с 2023 по 2025 годы проведены мелиоративные мероприятия на общей площади 1481,6 га. Среди них: реконструкция мелиоративных систем «Чечёра» в ОАО «Николаевка», р. «Недойка», р. «Уза» участок «Житонежье» в КСУП «Губичи», «Неговская», «Глина», «Липа» (участок «Буда-Люшево») в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро»; культуртехнические мелиорации на мелиорированных землях КСУП «Губичи» (мелиоративные системы «Недойка», «р. Черемха»), СУП «Андреевка» (мелиоративная система «Липа»), РУП «Белоруснефть-Особино» (мелиоративная система «Руденка»), ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» (мелиоративная система «Уза») и др. В 2026-м планируется провести реконструкцию мелиоративных систем «р. Чечёра» и «р. Липа» в ОАО «Николаевка» на площади 191,6 га, культуртехническую мелиорацию на мелиорированных землях ОАО «Николаевка» (мелиоративная система «р. Чечёра») и СУП «Андреевка» (мелиоративная система «р. Липа») общей площадью 78,8 га.

Глава района поставил задачу перед сельхозпредприятиями вовлечь в сельхозоборот неиспользуемые, в том числе, мелиорированные земли. Контроль за данным процессом со стороны заинтересованных служб будет производиться на системной основе.

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня, касающегося итогов работы с обращениями граждан и юридических лиц в 2025 году, Валентин Ундруль акцентировал внимание на качественной работе с гражданами со стороны служб, ведомств, органов исполнительной власти. «Вникать в суть проблем, решать их на местах – одна из первоочередных ваших задач в работе с населением», – обозначил председатель райисполкома.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко