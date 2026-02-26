В рамках рабочего визита Руслан Артурович провел прием граждан, встретился с личным составом ОГАИ РОВД и трудовым коллективом Буда-Кошелевского РЭС, где проинформировал присутствующих о дорожно-транспортной обстановке на дорогах области и района, выделив ключевые факторы риска и обратив внимание на необходимость соблюдения мер предосторожности.

Как отметил Руслан Колесников, основными видами ДТП, которые приводят к гибели людей в районе, остаются наезды на пешеходов. Чаще всего жертвами становятся лица, которые выходят на проезжую часть в темное время суток. Особую тревогу вызывают случаи с участием нетрезвых граждан, лежащих на обочине или идущих вдоль дорог без световозвращающих элементов. «Если вы стали свидетелем подобного случая, нужно остановиться, включить аварийную сигнализацию и сообщить о месте происшествия по телефону 102. Своевременное прибытие наряда может спасти человеку жизнь», – обратил внимание полковник милиции.

Также из-за близости крупных лесных массивов на территории района остро стоит проблема наездов на диких животных. В прошлом году в таких происшествиях погибли два человека. Руслан Артурович порекомендовал не игнорировать предупреждающие знаки и снижать скорость, чтобы успеть среагировать на внезапно выбежавшего зверя.

С наступлением весны на дороги массово выезжают велосипедисты и владельцы средств персональной мобильности. Руслан Колесников разъяснил важный нюанс, о котором многие забывают. Чтобы определить, является ли ваше устройство просто средством персональной мобильности, не требующим прав, или же мопедом, подлежащим регистрации, необходимо обратиться в Центр стандартизации и метрологии. Специалисты проведут исследование и выдадут заключение. Если это СПМ, регистрация в ГАИ не нужна. Если же на устройство выдан электронный паспорт транспортного средства (как правило, это модели весом более 35 кг и скоростью выше 25 км в час), оно приравнивается к мопеду или мотоциклу. Владелец обязан зарегистрировать его в ГАИ, получить номера и иметь водительское удостоверение соответствующей категории.

Отдельная тема – детский дорожно-транспортный травматизм. К сожалению, по итогам прошлого года в области количество пострадавших в ДТП детей выросло. И чаще всего дети страдают в качестве пассажиров. Полковник милиции напомнил о неукоснительном соблюдении правил перевозки – использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности в зависимости от возраста и веса ребенка. Перевозка детей на руках недопустима, это смертельный риск. Кроме того, он призвал взрослых не отпускать малышей одних к проезжей части, сопровождать юных велосипедистов до 14 лет при выезде со дворов, с ранних лет приучать использовать световозвращатели на одежде и личным примером показывать неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения.

Елизавета Титоренко

Фото автора из архива