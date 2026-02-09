Белорусская железная дорога объяснила, по какой причине была вынуждена пойти на замену современных импортных составов на одном из ключевых маршрутов.

Пресс-служба Министерства транспорта Беларуси констатировала, что аномальные снегопады и морозы, обрушившиеся на регион, стали серьезным вызовом для транспортной системы нашей страны.

Особое внимание уделяется технической готовности подвижного состава к экстремально низким температурам. Каждый поезд перед рейсом проходит обязательную проверку, в рамках которой инженеры оценивают его способность работать в суровых зимних условиях.

При этом, как отмечает Минтранс, представители БелЖД прямо заявили, что подвижной состав, произведенный в странах Европейского союза, не прошел проверку на прочность.

Так, дизель-поезда серии ДП6 производства польской компании PESA с 5 февраля были отстранены от работы на маршруте Минск – Витебск – Минск. Их место временно заняли традиционные составы, сформированные из вагонов локомотивной тяги.

Подчеркивается, что это вынужденная и временная мера, а курсирование дизель-поездов ДП6 планируется восстановить на прежних маршрутах сразу после завершения необходимого ремонтного цикла.