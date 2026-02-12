«Только в сторону увеличения мобильного трафика», – заверил депутат.

Он также пояснил, что уже проведен эксперимент, который показал, что сейчас скорость 1 мегабит в секунду достаточна для общения в мессенджерах и просмотра новостей. Кроме того, нужно помнить, что ограничение касается только мобильного интернета, оно не касается Wi-Fi или обычной проводной точки доступа.

«Поэтому хочу успокоить нашу аудиторию, потребителей высокоскоростного интернета. Все будет в порядке», – сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что депутаты тесно взаимодействуют с операторами связи и развивают законодательство в этой сфере. На данный момент обсуждаются изменения в КоАП по поводу ответственности оператора за уровень качества интернет-соединения.

Депутат Юрий Панфилов в среду модерировал круглый стол по новациям мобильного интернета в Палате представителей. Тему обсуждали как парламентарии, так и представители Минсвязи и всех мобильных операторов. Выяснилось, что упомянутое ограничение волнует, в основном, молодежь, некоторых жителей сельской местности, пользователей комбинированных тарифов (проводной и мобильный интернет в одном пакете). Как отметили представители сотовых компаний, многие вопросы будут сняты после того, как участники рынка озвучат определенные предложения. Это будет буквально на днях.

Он добавил, что будет изучена практика. Важно убедиться, что качество мобильного интернета действительно улучшится. В дальнейшем, с развитием технологий 4G и 5G, если позволит уровень развития инфраструктуры и увеличится пропускная способность, то ограничение могут изменить.