Депутаты, представители Минсвязи, всех сотовых операторов страны собрались в понедельник в Минске, чтобы обсудить развитие мобильного интернета.
Ограничение мобильного интернета, которое вводится с 23 февраля, волнует в основном молодежь, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Юрий Панфилов, передает корреспондент Sputnik.
Депутат напомнил, что по решению Минсвязи в безлимитных тарифах мобильного интернета будет действовать ограничение трафика. После того, как абонент истратит 30 гигабайт в месяц, то он уже не сможет пользоваться интернетом с максимально возможной скоростью, а с ограничением в 1 Мбит в секунду.
«Задают вопросы (избиратели – Sputnik), почему и для чего это делается…», – отметил парламентарий.
Он обратил внимание, что 85% абонентов всех операторов тратят гораздо меньше 30 гигабайт в месяц.
«Учитывая это, были вот эти ограничения созданы, чтобы сбалансировать все сети и увеличить пропускную способность, качество мобильного интернета, чтобы все пользователи получали услугу одну и ту же, одинаковую», – объяснил Юрий Панфилов.
Он добавил, что будет изучена практика. Важно убедиться, что качество мобильного интернета действительно улучшится. В дальнейшем, с развитием технологий 4G и 5G, если позволит уровень развития инфраструктуры и увеличится пропускная способность, то ограничение могут изменить.
«Только в сторону увеличения мобильного трафика», – заверил депутат.
Он также пояснил, что уже проведен эксперимент, который показал, что сейчас скорость 1 мегабит в секунду достаточна для общения в мессенджерах и просмотра новостей. Кроме того, нужно помнить, что ограничение касается только мобильного интернета, оно не касается Wi-Fi или обычной проводной точки доступа.
«Поэтому хочу успокоить нашу аудиторию, потребителей высокоскоростного интернета. Все будет в порядке», – сказал депутат.
Парламентарий напомнил, что депутаты тесно взаимодействуют с операторами связи и развивают законодательство в этой сфере. На данный момент обсуждаются изменения в КоАП по поводу ответственности оператора за уровень качества интернет-соединения.
Депутат Юрий Панфилов в среду модерировал круглый стол по новациям мобильного интернета в Палате представителей. Тему обсуждали как парламентарии, так и представители Минсвязи и всех мобильных операторов. Выяснилось, что упомянутое ограничение волнует, в основном, молодежь, некоторых жителей сельской местности, пользователей комбинированных тарифов (проводной и мобильный интернет в одном пакете). Как отметили представители сотовых компаний, многие вопросы будут сняты после того, как участники рынка озвучат определенные предложения. Это будет буквально на днях.