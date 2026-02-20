С 16 по 22 февраля на Гомельщине проходит Неделя нулевого травматизма. В эти дни по всей области организованы выезды мобильных групп на предприятия, информационные встречи с трудовыми коллективами.

Сегодня межведомственная группа облисполкома работала в Буда-Кошелевском районе. В ее состав вошли представители областного объединения профсоюзов, областного управления МЧС, госэнергогазнадзора, Департамента госинспекции труда, центра гигиены и эпидемиологии, комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома, а также областного наркодиспансера.

Специалисты посетили предприятия района с целью контроля соблюдения требований охраны труда. Особый акцент – на обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, санитарном состоянии цехов и безопасности на рабочих местах.

В СП «АМИПАК-ОАО» члены межведомственной группы посетили производственные цеха, оценили санитарное состояние помещений, проверили, как работники обеспечены спецодеждой и СИЗ. Уделили внимание и технике безопасности, состоянию оборудования и наличию инструктажей, изучили документацию по охране труда, журналы контроля, провели беседы с сотрудниками.

При посещении ОАО «Николаевка» осмотрели территорию мехдвора, проверили условия хранения горюче-смазочных материалов, состояние техники и бытовые условия для работников, наличие мест для курения, состояние огнетушителей.

Рекомендации по устранению выявленных замечаний будут направлены на предприятия.

Завершающий этап мероприятия – информационная встреча с коллективом КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Во встрече приняла участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Перед работниками выступили представители межведомственной группы, которые подробно остановились на ключевых вопросах охраны труда.

О состоянии производственного травматизма и причинах несчастных случаев на производстве в 2025 году рассказала начальник отдела государственной экспертизы условий труда комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома Людмила Плашкова. В прошлом году в Гомельской области травмировано 226 человек. 80 из них получили тяжелые травмы, 11 случаев оказались смертельными. При этом лишь 3% травм произошли по вине нанимателя. Основная причина, как показал анализ, – нарушение самими работниками инструкций и личная неосторожность.

Главный инженер – начальник областной энергогазинспекции Михаил Могилевчик сделал акцент на профилактике электротравматизма на производстве, напомнив, что 2026 год объявлен Годом безопасного труда в энергетике. «Вовремя заметить оголенный провод, не проходить мимо нарушений, сообщить о неисправности – с таких мелочей начинается безопасность. Электричество не прощает халатности», – подчеркнул он.

О повышении эффективности контроля за состоянием охраны труда и продвижении концепции «Нулевого травматизма» проинформировали главный технический инспектор областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть и главный государственный инспектор Гомельского областного управления Департамента госинспекции труда Вячеслав Сафонов. По их словам, 90% несчастных случаев – результат неверных действий человека. Безопасность держится на трех «китах»: убеждении (чтобы культура безопасного труда прививалась с детства), принуждении (контроле со всех сторон) и поощрении тех, кто работает без нарушений. «Не ждите, что кто-то сделает вашу работу безопасной за вас. Начинать надо с себя», – обратился к коллективу Анатолий Николаевич.

Результатами реализации Пилотного проекта по минимизации рисков травмирования на производстве, связанных с нахождением работников в состоянии алкогольного опьянения, на базе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» поделилась заместитель директора предприятия Алла Грибанова. Сегодня в проекте задействованы шесть человек из числа работников. Ежедневно проводится контроль на предмет наличия алкоголя, с ними организованы профилактические беседы, посещение спортсооружений и учреждений здравоохранения. Кроме того, им оказывается помощь в решении жилищных и социальных вопросов, чтобы поддержать тех, кто готов изменить свою жизнь.

Елизавета Малая

Фото автора