В целях вовлечения бизнеса в кооперационные цепочки Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет площадку для прямых переговоров субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями легкой промышленности республики по вопросу поставок продукции малому и среднему бизнесу Республики Беларусь и Российской Федерации.

25 февраля с 11.00 до 13.00 часов в рамках контактно – кооперационной биржи планируется проведение онлайн-переговоров с организациями концерна «Беллегпром».

Срок приема заявок: до 24 февраля 2026 года.

С перечнями продукции предприятий легкой промышленности можно ознакомиться на сайте belarp.by.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (017) 298-21-42, (029) 622-28-39 Сакович Ангелина.