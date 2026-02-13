Чтобы не упасть, следует выполнять несколько правил:

— подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе;

— смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места;

— если лед обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;

— не торопитесь, не бегите;

— старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

— наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

— руки по возможности должны быть свободны, не носите тяжелые сумки и не держите руки в карманах;

— при передвижении по лестницам пользуйтесь перилами.

Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга.

Гомельщина официально