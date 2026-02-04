Около 7 тыс. бел.руб. направил отраслевой профсоюз на поддержку хозяйств Гомельской области в период сильных холодов, сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Оперативная реакция на резкое понижение температуры особенно важна в сфере сельского хозяйства. «Работа в холодное время года на открытых площадках, в ремонтных зонах и на фермах связана с повышенным риском переохлаждения, снижением производительности и ухудшением здоровья работников. Обогревательные приборы, горячая вода и качественная спецодежда — минимальный необходимый комфорт для тружеников села. Одна из задач профсоюзов — помочь обеспечить рабочие коллективы необходимыми средствами обогрева и создать условия, при которых труд будет безопасным и комфортным», — подчеркнул председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Гриньков.

Так, в эти дни профсоюзы оказали помощь нескольким сельхозпредприятиям региона. Поддержка касалась обеспечения безопасных и комфортных условий труда для работников, которые готовят технику к весенним полевым работам, а также поддерживают животноводческие объекты в холодный сезон.

Общая сумма поддержки составила около 7 тыс. бел.руб. Средства и материальная помощь были направлены на приобретение отопительного и санитарно‑бытового оборудования, утепленной спецодежды для работников.

Для ОАО «Октябрьрайагросервис» за счет областной организации отраслевого профсоюза приобретена дизельная тепловая пушка для обогрева ремонтной зоны мехдвора. «Инициатива возникла во время мониторинга температурного режима. Технический инспектор труда областной организации Олег Марков совместно с председателем районной профсоюзной организации Евой Дервоед оперативно предложили оказать помощь в закупке обогревательного оборудования», — пояснили в обкоме.

Спонсорская помощь оказана ОАО «Брагинский агросервис», средства направлены на приобретение утепленной спецодежды. Для работников закуплено 20 комплектов.

Житковичская районная профсоюзная организация работников АПК выделила средства на покупку 150-литрового бойлера для подогрева проточной воды в санитарно‑бытовом помещении одной из молочно-товарных ферм в КСУП «Белев».

Профсоюзную помощь получила Мозырская овощная фабрика. Для работников предприятия закуплено 15 комплектов утепленной спецодежды.

Областная организация продолжит мониторинги на предприятиях отрасли, оперативно реагируя на необходимые потребности трудовых коллективов. По мере необходимости совместно с районными комитетами профсоюза будет оказана адресная помощь.