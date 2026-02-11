Зампредседателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот рассказал, чем отличаются экстренные и неотложные вызовы скорой медпомощи и за какое время бригады должны прибыть к пациенту? Такую информацию специалист предоставил в эфире программы «Говорит и показывает Минск».

Все вызовы делятся на экстренные и неотложные, от этого напрямую зависит время ожидания.

«Экстренный вызов: бригада должна быть у пациента в течение 20 минут с момента звонка. Сюда относятся ДТП, падения с высоты, потеря сознания, судороги, нарушение сердечного ритма или высокая температура с сыпью у детей до 3 лет. Это ситуации, где есть прямая угроза жизни», – пояснил П. Удот.

Есть вызовы, когда помощь нужна, но не сиюминутно.

«Неотложный вызов: норматив прибытия – 75 минут. Это боли в животе или конечностях, температура выше 39,5 у взрослых, которая не сбивается таблетками. Здесь помощь нужна обязательно, но счет не идет на секунды», – уточнил медик.

Кроме того, он пояснил, что состав бригад четко регламентирован: они делятся на фельдшерские и врачебные.

Спецбригады – это интенсивная терапия и реанимация, отметил специалист. В таких бригадах работают врач, санитар, два фельдшера и водитель. Также существуют фельдшерские бригады – в них работают водитель и два фельдшера. Есть еще узкопрофильные бригады – это психиатрические и педиатрические.

Важно понимать, что фельдшер «скорой» – это высококвалифицированный специалист, укомплектованный всем необходимым оборудованием и обученный работать по строгим клиническим протоколам.

ont.by