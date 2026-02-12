Вылеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Республики Беларусь в Республике Куба.

«Информируем белорусских туристов, планирующих поездку на Кубу, что вылеты на Кубу приостановлены на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

По информации посольства, белорусы, находящиеся на Кубе, могут спланировать свое возвращение в соответствии с графиком, опубликованным авиакомпаниями.

Согласно информации авиакомпании «Россия», для вывоза пассажиров (за исключением граждан Кубы), находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы FV6928 Варадеро — Москва на 12, 14, 17, 19, 21 февраля и FV6850 Гавана — Москва на 16 февраля.

Согласно информации авиакомпании Nordwind, для вывоза пассажиров, находящихся в настоящее время на Кубе, организованы следующие рейсы: Варадеро — Москва 12, 14, 18 февраля и Ольгин — Москва 12 февраля (подтвержденные рейсы).

О статусе перелета, дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы дополнительно — по контактам, указанным в бронировании.

Возможные вылеты в более поздние даты авиакомпаниями не подтверждаются.

В случае возникновения внештатной ситуации следует связаться с авиакомпанией или по телефону консульского отдела посольства +53 52850307.