Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал День защитников Отечества и Вооруженных Сил праздником тех, кто является оплотом мира и стабильности. Об этом он заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград и генеральских погон офицерам силового блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.



Мероприятие организовано во Дворце Независимости и приурочено к одному из главных праздников страны — Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил.

«Это праздник тех, для кого долг, честь и Родина — важнейшие жизненные ориентиры. Тех, кто носит погоны и является оплотом мира и стабильности в стране, пользуясь заслуженным уважением всего белорусского народа», — подчеркнул глава государства.

«Недавно я встречался с учеными и сказал, что без науки у нас нет будущего. Добавлю, что без армии, без силовых структур, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего, в том числе и страны не будет», — заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.