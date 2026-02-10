Основная тема встречи – кибербезопасность и профилактика киберпреступности. Главный специалист райсовета Вероника Ацаева довела информацию о том, что кибератаки на информационную структуру являются одной из наиболее опасных угроз для глобальной безопасности. Злоумышленники совершенствуют методы мошенничества, поэтому гражданам стоит быть предельно внимательными в разговорах с незнакомцами, особенно если те используют для связи мессенджеры и представляются сотрудниками правоохранительных органов, банковских организаций, других служб.





В диалоге с коллективом Сергей Халдай предостерег присутствовавших от использования чужих учетных записей, так как их владельцы могут заблокировать средства мобильной связи, напомнил о недопустимости подписки на деструктивные телеграм-каналы, оставления комментариев под размещенными на них материалами и лайков, обратил внимание на то, какие меры административного воздействия предусмотрены за подобные правонарушения.

Также Сергей Анатольевич озвучил основные тезисы из Послания белорусскому народу и Национальному собранию Президента страны. В том числе – о необходимости дальше развивать малые населенные пункты, соблюдать трудовую дисциплину. Эти факторы участвуют в формировании сильной экономики.

– Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко всегда акцентирует внимание на качественном выполнении своих обязанностей на рабочих местах. Если мы будем так трудиться, то экономика страны от этого только укрепится, – подчеркнул глава депутатского корпуса.

На встрече с работниками лесничества затрагивались темы безопасности. Сергей Халдай порекомендовал присутствовавшим постоянно напоминать детям о том, что на тонкий лед выходить запрещено, что на дорогах надо быть более внимательными по причине временами сложных погодных условий. Также он заострил внимание на соблюдении норм и правил пожарной безопасности.

В завершение встречи Сергей Анатольевич отметил, что в текущем году планируется завершить реконструкцию пансионата «Луговой», приступить к строительству многоквартирного жилого дома в агрогородке Коммунар, а также к разработке проектной документации физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре.

Евгений Коновалов

Фото автора