В своем новом фильме известный режиссер и тележурналист Григорий Азаренок ищет ответ на вопрос: каково это – стоять на страже безопасности страны в один из самых напряженных моментов истории, ощущая ответственность не только за себя и свою семью, но и за миллионы простых белорусов? В чем секрет силы тех, кто отдает всего себя защите Отечества? Какой огонь горит в их душе?

Бойцы и командиры Вооруженных Сил Республики Беларусь, пограничных войск, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь раскрываются в фильме с разных ракурсов – и в уникальных кадрах решения боевых задач, и в обычной, мирной жизни, и в откровенных беседах с автором фильма. Но каждую секунду они несут службу не ради наград и славы, а ради чего-то более важного – мира на белорусской земле. Души наших защитников наполнены любовью – к Родине, к дому, к людям, и эта любовь, как броня, делает их сильными и непобедимыми.

Фильм «Душа защитника» отмечен специальным дипломом жюри национального конкурса XXXI Минского международного кинофестиваля «Лiстапад».

Премьера фильма состоится 12 февраля 2026 г. в 19.00 в кинотеатре «Москва». До начала показа в фойе кинотеатра пройдут выставка современного обмундирования, военной техники и вооружений, подготовленная Минобороны, МВД и Государственным пограничным комитетом, выступление кавер-бенда с современными патриотическими песнями и автограф-сессия с членами съемочной группы фильма. В этот же день показ фильма стартует по всей стране.

Подготовила Татьяна Титоренко