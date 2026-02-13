Регистрация на централизованное тестирование пройдет с 9 по 22 апреля. Об этом журналистам рассказала заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Валентина Лапаник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Регистрация на централизованное тестирование пройдет с 9 по 22 апреля. Это регистрация на основные сроки проведения ЦТ», — сказала Валентина Лапаник.

Резервными днями для ЦТ определены 18 июня — для всех предметов, 22 июня — для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам, 20 июня — по остальным предметам.

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни — с 8 по 11 июня.

Также определены и сроки выдачи абитуриентам сертификатов централизованного тестирования пунктами проведения ЦТ — с 1 июля.