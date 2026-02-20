21 февраля 2026 года в 12.00 в Жлобине состоится торжественное открытие семнадцатого филиала сети автохаусов BUTIKAVTO. Новый автохаус станет частью масштабной сети, объединяющей современные стандарты сервиса и надежные решения для покупателей и продавцов автомобилей с пробегом по всей Беларуси.

Сеть автохаусов BUTIKAVTO делает рынок автомобилей с пробегом в Беларуси честным, прозрачным и понятным как для продавцов, так и для покупателей. Каждый новый филиал компании — это шаг к укреплению доверия на рынке, развитию культуры открытых сделок и обеспечению юридической чистоты и уверенности при покупке или продаже автомобиля.

Открытие филиала в Жлобине — это важный этап развития сети и укрепления ее позиций в Гомельской области. Теперь жители Жлобина и региона смогут покупать и продавать автомобили в надежном автохаусе с полным сопровождением сделки купли-продажи автомобиля на каждом этапе.

Почему открытие филиала в Жлобине — важный шаг

Жлобин — значимый промышленный и культурный центр региона. Появление филиала сети автохаусов BUTIKAVTO станет новым этапом в развитии рынка автомобилей с пробегом в Гомельской области, предлагая жителям возможность решать все вопросы, связанные с покупкой, продажей и обменом авто, в одном месте — быстро, удобно и прозрачно.

Автохаус BUTIKAVTO в Жлобине объединяет полный спектр услуг — от выбора автомобиля до подписания договора и получения ключей.

Здесь будущие покупатели найдут не только широкий ассортимент хороших автомобилей с пробегом, но и дополнительные, уникальные для Беларуси услуги, делающие процесс покупки автомобиля еще более простым и понятным:

дополнительная гарантия на автомобили с пробегом — эксклюзивная для сети автохаусов BUTIKAVTO программа, генеральным партнером которой является ООО «ДрайвПолюс». При покупке автомобиля клиенты могут оформить дополнительную гарантию сроком до 3 лет — это защита от скрытых дефектов и непредвиденных поломок автомобиля с пробегом;

TRADE-IN — это возможность обменять свой старый автомобиль на новый с пробегом, оплатив лишь разницу в стоимости. Оценка старого авто проводится сразу на месте, а сумма его выкупа засчитывается как первый взнос за новый автомобиль. Клиенту не нужно искать покупателя или заниматься продажей самостоятельно — все происходит в один визит, официально и с выгодой;

«Простой лизинг без сомнений» — уникальный инструмент финансирования приобретения автомобилей, доступный только в сети автохаусов BUTIKAVTO. Это простое решение финансирования приобретения автомобилей для тех, кто хочет приобрести автомобиль быстро. Минимальный первоначальный взнос, фиксированный ежемесячный платеж и оперативное одобрение заявки делают «Простой лизинг без сомнений» действительно простым, прозрачным и доступным каждому;

срочный выкуп автомобиля в день обращения: в сети автохаусов BUTIKAVTO оценка автомобиля проводится в течение 30 минут специалистами компании. Автохаус предлагает до 95% от рыночной стоимости автомобиля и берет на себя все этапы сделки: от оценки и оформления документов до перевода средств владельцу. Оплата производится в течение трех банковских дней, официально, по безналичному расчету — с зачислением денежных средств на расчетный счет продавца автомобиля;

комиссионная продажа с полным рекламным сопровождением: если нужно быстро продать автомобиль, комиссионная продажа автомобиля в сети автохаусов BUTIKAVTO — это именно тот сервис, который вам поможет: здесь проводят профессиональную фото- и видеосъемку автомобиля, размещают рекламу вашего автомобиля на 14-ти ведущих онлайн-площадках и в социальных сетях. В результате владелец автомобиля быстро продает свой автомобиль без хлопот и с гарантией юридической чистоты сделки.

Сегодня в сети автохаусов BUTIKAVTO представлено более 2400 автомобилей в наличии. Ежедневно в каталоге появляются новые позиции, что позволяет нам предлагать покупателям широкий выбор по всей стране. Все актуальные предложения и условия программ «Простой лизинг без сомнений» и «Гарантия на автомобиль с пробегом» доступны на сайте butikavto.by.

Сеть автохаусов BUTIKAVTO заслужила высокий уровень доверия клиентов на рынке автомобилей с пробегом в Беларуси, благодаря прозрачным условиям, ответственному подходу и качеству предоставляемых услуг.

Надежность компании подтверждена официально: по данным рейтингового агентства BIK Ratings, сети автохаусов BUTIKAVTO присвоен рейтинг A reputation («выше среднего уровня»), что отражает стабильность, открытость и положительную деловую репутацию на рынке.

Сеть автохаусов BUTIKAVTO на конкурсе «Бренд года – 2025» стала обладателем четырех наград (три «золота» и «серебро»), в числе которых победа в премии потребительских предпочтений конкурса в категории «Сеть автохаусов». Эта награда основана на выборе клиентов — уровне доверия, узнаваемости и личном опыте покупки.

Приглашаем всех жителей Жлобина и гостей города 21 февраля 2026 года в 12.00 по адресу ул. К. Маркса, 1В на торжественное открытие нового филиала сети автохаусов BUTIKAVTO.

Вас ждут праздничная атмосфера, живая музыка, фуршет и возможность первыми ознакомиться с автопарком и новыми программами компании.

Дата открытия: 21 февраля 2026 года

Время: 12:00

Адрес: г. Жлобин, ул. К. Маркса, 1В

Телефон для справок: +375 29 606-92-58

Сайт: butikavto.by

УНП 592024719