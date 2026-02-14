На повестке – итоги работы отрасли животноводства за январь 2026 года, а также подготовка сельхозтехники к весенним полевым работам.

За январь 2026 года по производству продукции сельского хозяйства Гомельщина сработала с темпом роста 104,3% к уровню прошлого года. По итогам I квартала региону доведено задание 104,5%.

В условиях сильных морозов большинство сельхозорганизаций сработали в штатном режиме, однако отдельные хозяйства оказались не готовы к непростым погодным условиям, снизили уровень производства молока и мяса.

«Готовность к работе при низких температурах показали не все районы и хозяйства, несмотря на тщательную подготовку объектов к зимовке и наличие необходимого объемов кормов, –отметил губернатор. – Ключевая задача – обеспечить стабильную и устойчивую работу всех животноводческих комплексов области».

Участие в совещании принимает помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Гомельщина официально