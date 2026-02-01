Будущее геополитическое влияние Совета мира просматривается огромным, а международного имиджа Беларуси — все более солидным.

Президент Беларуси Александр ­­Лукашенко 20 января подписал документ о присоединении к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп. Это, как и сам факт приглашения, поступившего Александру ­­Лукашенко от американского лидера, вступить в новую международную структуру, немедленно вызвало повышенное внимание и экспертного сообщества, и мировых СМИ. «Приглашения получили ­­Президент России Владимир Путин, а также лидер Китая Си Цзиньпин и влиятельные лидеры из Венгрии и Беларуси», — сообщал американский телеканал NBC News. По мнению Reuters, это «стало очередным шагом на пути к сближению с Вашингтоном». Однако белорусские аналитики мыслят гораздо шире двустороннего трека.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает.

После подписания от имени Республики Беларусь документа о присоединении Беларуси к Совету мира, 20 января 2026 года

Первенство как предначертанность судьбы

Приглашение в новую организацию было направлено 58 мировым лидерам, первым в Европе на него ответил Александр ­­Лукашенко. Не все приглашенные лидеры подтвердили участие в инициативе, некоторые даже отказались. Среди скептиков — президент Франции Эммануэль Макрон, по поводу которого Дональд Трамп высказался так: «Он никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост. Я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится».

Предложение же о вступлении Беларуси в новую организацию было сформулировано в исключительно уважительной форме, обращает внимание депутат Палаты представителей политолог Вадим Гигин:

— Мы стали первой страной, которая присоединилась. Когда делаются предложения в такой максимально подчеркнуто вежливой форме, где отмечаются и роль Беларуси, и авторитет нашего ­­Президента, занимать другую позицию было бы невежливо. Да это и не в нашем стиле. Беларусь всегда в восприятии крупных международных организаций играла первостепенную роль — это своего рода предначертанность судьбы.

Тем более одним из учредителей ООН в 1945 году стала Белорусская ССР, несмотря на небольшой в рамках Союза статус республики. И не только это.

— Давайте вспомним Содружество Независимых Государств, которое создавалось на белорусской земле, штаб-квартира СНГ находится в Минске. Беларусь всегда выступала за создание площадок, где можно скорее разговаривать, чем воевать или вступать в конфронтацию, закрывать границы. Поэтому, если возникает такая площадка, Беларусь будет ее поддерживать, — акцентирует Вадим Гигин. — Если Трамп не будет использовать Совет мира для торпедирования ООН (а пока он заявляет, что не будет), то Совет мира может стать площадкой, где вырабатываются решения, которые затем будут выноситься на Совет Безопасности ООН уже на основе консенсуса. В случае с сектором Газа взаимодействие прописано четко: территория становится подмандатной Совету мира для реализации программы мирного урегулирования.

Масштабный круг задач

Мы видим, что у Дональда Трампа последовательно прослеживается позиция неприятия современных регуляторов международных отношений, которые не выполняют своих функций, отметил в эфире программы «Будни» на YouTube-канале «СБТВ» и «Альфа Радио» декан факультета журналистики БГУ политолог Алексей Беляев:

— Организация Объединенных Наций и целый ряд других международных организаций, увы, не соответствуют запросам времени, слишком забюрократизированы и скованы рамками инструкций. Многие структуры превратились в основном в места для болтовни и неконструктивных споров, которые не приводят к практическим результатам, решениям. Возможно, именно поэтому нынешний глава вашингтонской администрации решил создать орган, который будет работать и сможет принимать реальные решения быстрее.

Очевидно, что это совет лидеров со стержнем. В него Трамп пригласил действительно влиятельных людей, имеющих вес в международных отношениях и проявивших себя как политики, которые принимают решения, берут на себя ответственность, активно участвуют в международной жизни. Слова этих лидеров многое значат, а их действия не расходятся со словами.

Несомненно, США видят в Беларуси достойного партнера в рамках международных отношений, осознают, что она может так или иначе влиять на развитие ситуации.

При этом будущее геополитическое влияние новой организации просматривается огромным. Эксперт напоминает, что изначально Совет мира был создан в контексте урегулирования и восстановления в секторе Газа, но сейчас организация позиционируется гораздо шире:

— Перед этой структурой ставится более масштабный круг задач и вопросов. Речь идет в целом о преодолении конфликтных ситуаций, конфликтного потенциала в мире, попытках установления прочного мира на основе серьезных договоренностей. Думаю, для Беларуси будет нелишним такой путь к Дональду Трампу. Тем более что с точки зрения обязательств нашей страны в участии в Совете мира ничего негативного нет, а потенциальных возможностей открывается много. Александр ­­Лукашенко, подписав документ о присоединении Беларуси к Совету мира и выполнении положений Устава Совета мира, поступил очень дальновидно. Во-первых, американский лидер наверняка теперь будет относиться к Главе белорусского государства с еще большей политической симпатией. А во-вторых, мы уже застолбили для себя более удобные переговорные позиции в конкретных двусторонних отношениях Беларуси и Соединенных Штатов.

В поисках эффективной системы

Все это позволяет предполагать, что мы вступаем в новую эру межгосударственных институтов, которые кардинально могут поменять инструменты управления миром. Полным ходом идет трансформация системы управления на планете, отмечает заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Виталий Уткин:

— Поэтому приглашение Беларуси в Совет мира — это закономерность, а не неожиданность. Так как на международном уровне здравые политики давно признали миротворческие позиции и авторитет Беларуси в продвижении международной политики мирового урегулирования вопросов в целях создания лучшего мира — мира без войн. Здесь мы все должны признать, что этой завидной миссии Беларусь удостоена лишь потому, что наш ­­Президент Александр Григорьевич ­­Лукашенко в 1994 году, победив на выборах, оказался таким руководителем, для которого успех страны и своего народа — это смысл жизни. Он смог использовать менталитет белорусского электората, чтобы изменить политическую действительность и экономическое положение дел в стране в то время.

Именно под руководством ­­Президента мы создали модель государства, позволившую Беларуси быть первой из европейских стран, которая была приглашена и вступила в Совет мира, акцентировал парламентарий:

— И мы будем закладывать основы для единой концепции будущего, планируемый сценарий которой станет определяющим. Мы будем принимать участие в выработке коллективного понимания, «как обстоят дела сегодня в мире» и какие нежелательные моменты могут возникнуть в будущем на мировой площадке. А вот самонадеянность и узкость политического кругозора ряда европейских политиков им это сделать не позволили — и они остались на обочине мировой истории, за пределами Совета мира.

Виталий Уткин резюмировал:

— Сегодня Беларусь — это государство, которое уже стоит на позициях по формированию эффективной системы Совета мира на основе его внутреннего кода, опираясь на свой собственный опыт в историческом пространстве и времени. В сухом остатке мировых политических процессов мы должны видеть в первую очередь роль нашего ­­Президента в истории формирования суверенного государства и жизни свободного белорусского общества: именно личность творит историю. И понимать: мир прежним уже не будет.

Беларусь в Совете мира: признание, а не компромисс

Татьяна Титоренко, главный редактор газеты «Авангард»:

– Присоединение Беларуси к Совету мира не осталось незамеченным и вызвало широкий общественный резонанс. Подобного признания удостаиваются далеко не все лидеры и государства, а значит, речь идет не о формальном жесте, а о вполне осознанном выборе международного сообщества.

Важно подчеркнуть: вступление Беларуси в число учредителей Совета абсолютно не означает, что внешнеполитические приоритеты нашей страны будут пересмотрены: Минск не изменит свое отношение к политике европейских государств и не начнет одобрять действия США в отношении ряда суверенных стран. Беларусь всегда последовательно отстаивала принципы многополярного мира, уважения суверенитета и недопустимости внешнего давления. И эта позиция останется неизменной. Страна, много лет идущая по собственному пути развития, не подстраиваясь под политическую конъюнктуру, не станет менять убеждения ради сиюминутной выгоды. За годы независимости у нашего государства сложились прочные и проверенные временем дружеские отношения с Россией, Китаем и рядом других стран. Это партнерство строится на равноправии и взаимном уважении, а не на диктате и ультиматумах. Очевидно, что руководство Беларуси не станет разменивать такие отношения ни на какие сомнительные бонусы.

Когда речь заходит о сохранении мира, для нашей страны этот вопрос всегда был и остается приоритетным. Однако даже в гипотетической ситуации, если бы Беларусь отказалась от участия в Совете мира, никакого реального влияния со стороны США, в том числе со стороны Дональда Трампа, быть не могло. Это не европейские страны, которыми Вашингтон привык управлять на протяжении многих лет. Президент Беларуси всегда имел собственное мнение, принимал решения, исходя из интересов государства, и никогда не зависел от позиции Америки. Тем не менее на фоне международного признания вновь активизировались критики, которые позволяют себе рассуждать о действиях и решениях Президента Беларуси. При этом многие из них предпочитают не замечать проблем у себя дома.

Лично я полностью согласна с мнением журналиста Игоря Тура, который с иронией, но весьма точно заметил, что через три года Вашингтону, возможно, придется заплатить миллиард Александру Лукашенко, лишь бы он остался в Совете мира. Наш Президент никогда не участвует в международных процессах ради формальности. Он не привык действовать неэффективно или изображать активность. Александр Лукашенко – убежденный сторонник мира и стабильности. Он держит свое слово, последовательно отстаивает позицию Беларуси и всегда доводит начатое дело до конца. Именно поэтому участие нашей страны в Совете – это не компромисс и не уступка, а закономерное признание роли Беларуси как государства, которое умеет говорить твердо, действовать последовательно и отстаивать мир не на словах, а на деле.