Ежегодно 21 февраля отмечается День профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Этот день – важный повод напомнить себе и окружающим о необходимости ответственного отношения к своему сексуальному здоровью и здоровье своих партнеров.

Почему это важно?

Инфекции, передающиеся половым путем, широко распространены и могут иметь серьезные последствия для здоровья, если их не диагностировать и не лечить вовремя. Многие ИППП на ранних стадиях могут протекать бессимптомно, что делает регулярное тестирование особенно важным.

Какие инфекции относятся к ИППП?

Список ИППП достаточно обширен, наиболее распространенные и известные включают:

хламидиоз: Часто протекает бессимптомно, может привести к бесплодию у женщин;

гонорея: Также может быть бессимптомной, может вызвать серьезные осложнения;

сифилис: Серьезное заболевание, проходящее несколько стадий, без лечения может привести к тяжелым последствиям для всего организма;

генитальный герпес: Вирусное заболевание, вызывающее болезненные высыпания;

вирус папилломы человека (ВПЧ): Широко распространен, некоторые типы ВПЧ могут вызывать рак шейки матки, ануса, полового члена и другие виды рака;

ВИЧ-инфекция: Вирус, поражающий иммунную систему, приводящий к СПИДу;

трихомониаз: Распространенная инфекция, вызывающая дискомфорт и выделения;

гепатит B: Вирусное заболевание, поражающее печень.

Как защитить себя и других от ИППП?

Профилактика ИППП – это комплекс мер, которые помогут сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких:

регулярное тестирование на ИППП: Регулярное тестирование позволяет выявить инфекцию на ранней стадии, даже при отсутствии симптомов, и своевременно начать лечение. Рекомендуется проходить тестирование, особенно если вы ведете активную половую жизнь и имеете новых партнеров;

вакцинация: Существуют эффективные вакцины против некоторых ИППП, таких как вирус папилломы человека (ВПЧ) и гепатит B. Узнайте у своего врача о возможности вакцинации;

открытое общение с партнером: Обсуждение сексуального здоровья с партнером – важная часть ответственных отношений. Открытое и честное общение о прошлом сексуальном опыте и планах на будущее поможет принимать информированные решения о защите;

ограничение количества половых партнеров: Чем больше половых партнеров, тем выше риск заражения ИППП. Выбор моногамных отношений или ограничение количества партнеров снижает этот риск;

избегание случайных половых связей: Случайные половые связи увеличивают риск заражения ИППП;

своевременное обращение к врачу: При появлении любых подозрительных симптомов (выделения, зуд, боли, высыпания) необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

В День профилактики ИППП важно:

получить информацию: Узнайте больше об ИППП, путях их передачи и методах профилактики;

пройти тестирование: Если вы ведете активную половую жизнь, запланируйте тестирование на ИППП;

рассказать другим: Поделитесь информацией о профилактике ИППП с друзьями, близкими и партнерами;

поддержать здоровый образ жизни: Здоровый образ жизни укрепляет иммунную систему и способствует общему благополучию.

Забота о своем сексуальном здоровье – это проявление ответственности и любви к себе и своим партнерам. День профилактики ИППП – это напоминание о том, что профилактика, тестирование и открытое общение – ключевые элементы здоровой и безопасной сексуальной жизни.

21 февраля с 10.00 до 12.00 по вопросам профилактики ИППП будет работать «горячая телефонная линия» 8 (02336) 7-00-48. На вопросы ответит врач дерматовенеролог РП УЗ «Буда-Кошелёвская ЦРБ» Светлана Анатольевна Курильчик.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»