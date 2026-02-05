За чаепитием, в теплой домашней обстановке общественники пообщались с проживающими. Безусловно, гости приехали не с пустыми руками: вручили им сладкие подарки, а также передали учреждению массажное кресло и умную станцию «Алиса».

Как отметила заместитель председателя Гомельской областной организации РОО «Белая Русь», делегат Всебелорусского народного собрания Наталья Мамрукова, подобные акции – хорошая и добрая традиция областной организации, призванная не только дарить положительные эмоции, радость общения, но и приносить реальную помощь.

О том, что переданное учреждению оборудование будет способствовать созданию у проживающих не только положительного эмоционального настроя, но и станет хорошим подспорьем при оказании им медицинской помощи, рассказал директор пансионата Игорь Сапунов.

Наталья Логунова

Фото из архива участников