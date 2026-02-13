Принятая в Латвии новая редакция закона «О национальной безопасности» вводит прямой запрет на работу граждан России и Беларуси на объектах критической инфраструктуры. Исключение возможно только при одобрении службой государственной безопасности, однако информации о масштабах таких согласований пока нет. Практическое применение нормы уже привело к кадровым решениям, которые затрагивают не абстрактные категории, а конкретные отрасли и учреждения.

Показательной стала ситуация в системе здравоохранения. В Даугавпилсской региональной больнице в течение одного дня были уволены более 50 сотрудников – белорусов и россиян. Аналогичные процессы затронули и столицу: в больнице «Страдиня» уволили еще 10 человек, в «Ракус» – 13. Чистки готовят и в детской больнице «BKUS». Речь идет о специалистах, многие из которых проживают в стране десятилетиями, подтвердили знание государственного языка и работали в системе здравоохранения на постоянной основе.

Эти решения накладываются на уже существующий кадровый дефицит. Латвийская медицина на протяжении последних лет сталкивается с системной нехваткой персонала: старение врачебного корпуса, миграция молодых специалистов в другие страны ЕС, высокая нагрузка и ограниченные финансовые возможности отрасли формируют устойчивый дисбаланс. Очереди к востребованным специалистам нередко растягиваются на месяцы. В таких условиях одномоментное сокращение десятков сотрудников объективно усиливает нагрузку на оставшийся персонал и может сказаться на доступности медицинской помощи, а в конечном итоге на здоровье людей.

Закон распространяется не только на здравоохранение. Проводятся чистки по национальной принадлежности в электроэнергетике, газо- и водоснабжении, в СМИ, на объектах железной дороги, в портах, аэропортах. Таким образом, эффект от нововведений потенциально охватывает значительную часть рынка труда в стратегических секторах. Особенность ситуации заключается в отсутствии длительного переходного периода: кадровые решения принимаются оперативно, а замена квалифицированных работников требует времени и подготовки. Правовой аспект также имеет значение. В случаях увольнения по основаниям, связанным с требованиями безопасности, выходные пособия могут не выплачиваться.

Легализоваться русскоязычным людям в Латвии – тоже проблема. Претендента буквально просвечивают насквозь, выясняя его лояльность к нынешнему режиму. Проверяют даже, говорил ли он что-нибудь в защиту памятников советским воинам или русских школ. Происходящее в стране сложно назвать очередным проявлением русофобии. Государство деградирует системно. Служба госбезопасности лишает должностей и тех, у кого ранее были связи с Беларусью и Россией: родственники, одноклассники, командировки. Да у половины страны это в биографии по умолчанию. Интересно, уволят всех?

Евгений КОНОВАЛОВ