Основные положения постановления Министерства связи и информатизации от 22 декабря 2025 года №38 вступили в силу. БЕЛТА напоминает, в чем суть документа.

Согласно постановлению, начальный объем услуг передачи данных без ограничения скорости установлен в размере 30 Гб в месяц на безлимитных тарифных планах. Если начальный объем израсходован, то скорость передачи данных по направлению к абоненту должна быть снижена до уровня 1 Мбит/с.

В двух словах: оператор обязан дать 30 Гб на максимальной скорости, а после их исчерпания скорость снижается, но не ниже гарантированного порога в 1 Мбит/с. Раньше на безлимите могли резать до 256 Кбит/с, когда даже погода не грузится, теперь это защита прав потребителя, чтобы услуга реально работала. Если хочется сохранить полную скорость после 30 Гб, операторы могут предлагать дополнительные объемы трафика или периоды оказания услуг на безлимитной скорости. Своеобразная «турбокнопка».

1 Мбит/с — это много или мало? На такой скорости мессенджеры вроде Telegram и WhatsApp летают, музыка в Spotify или Yandex Music играет стабильно, ленты соцсетей загружаются, фото просто чуть дольше, а YouTube можно смотреть в 360p или 480p на телефоне. Не потянет только 4K-видео, Full HD или тяжелые онлайн-игры.

По словам министра связи и информатизации Кирилла Залесского, новшества затронут не более 15% абонентов — тех, кто потребляет чрезмерно много трафика, буквально терабайтами.

Мобильные операторы уже привели свои тарифы в соответствие с постановлением и проинформировали абонентов об обновлении тарифных планов, которые предусматривают безлимитный интернет. При этом абонентам тарифов, на которые распространяется постановление, предлагают решения для комфортных условий обслуживания: А1 — новую услугу, МТС — дополнительные опции, Life — бонус.