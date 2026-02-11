В Беларуси ввели изменения для автовладельцев при прохождении техосмотра, сообщили БЕЛТА в УП «Белтехосмотр».

Вступил в силу указ №5 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур». Корректировки направлены на снижение бюрократических барьеров и активное развитие цифровых сервисов. Упразднены диагностические станции как места обязательной выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Автовладельцам предоставлена возможность его получения в электронном виде через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

Кроме того, теперь такой документ не запрашивается для проверки сотрудниками Госавтоинспекции. Его действительность подтверждается в информационных базах данных. «Получение такого документа на бумажном носителе становится неактуальным», — отметили на предприятии.

Информация о том, где выдаются разрешения на бумажном носителе, размещается в профильном разделе на сайте «Белтехсмотра» («Диагностические станции»).

Исключена и норма о необходимости предоставлять подтверждение о внесении платы за проведение административной процедуры. Вместе с тем разрешение на допуск не выдается, если услуга не оплачена.

«Рекомендуем для оплаты административных процедур как физическим лицам, так и субъектам хозяйствования использовать возможности ЕРИП», — обратили внимание на предприятии.

