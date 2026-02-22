Почему нельзя разрушать гнезда птиц и спиливать деревья с ними, разъяснили корреспонденту БЕЛТА в НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси.

Согласно закону «О животном мире», разрешается регулировать распространение и численность птиц, которые причиняют вред компонентам природной среды, а также ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений и сооружений либо причиняют беспокойство жителям населенных пунктов, путем разрушения их гнезд, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях, в период с 15 августа по 15 февраля. С 16 февраля по 14 августа разрушение гнезд птиц запрещено, также в указанный период не допускается удаление деревьев с расположенными на них гнездами птиц.

Почему же нельзя удалять деревья с гнездами? Если обычный человек, организация или юрлицо спилит дерево с гнездом птицы, тогда может наступить административная ответственность. В некоторых случаях могут применяться более серьезные меры. Связано это с тем, что в этот период часть гнезд уже используется птицами. Рано гнездящиеся птицы (совы, вороны) могут гнездиться уже с начала февраля, то есть в гнезде может находиться кладка.

«С экологической точки зрения это нанесение ущерба окружающей среде. Такие меры действуют и при любых строительных работах. В целях обеспечения баланса между человеком и окружающей средой они должны приветствоваться. Люди должны понимать, что своей деятельностью могут наносить вред природе. А она должна существовать в гармонии с человеком», — пояснили специалисты.

В НПЦ по биоресурсам также рассказали, что обсуждался вопрос сокращения срока ограничения, в частности его переноса на полмесяца-месяц позже. Потом этот процесс приостановили: в связи с климатическими изменениями фенология птиц меняется. Буквально каждый год видно, как птицы раньше прилетают и начинают гнездиться. За этими изменениями можно просто не успеть.

По ст.16.23 КоАП за незаконное разрушение гнезд птиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафных санкций на физическое лицо в размере до 30 БВ (1 БВ — 45 бел. руб.), на ИП — от 10 до 100 БВ, на юрлицо — от 20 до 500 БВ.