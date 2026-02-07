Мужчина погиб при пожаре в Буда-Колешевском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Вчера вечером спасателям поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в деревне Чеботовичи. Когда работники МЧС прибыли на место происшествия, наблюдалось открытое горение дома. Во время разведки на полу пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни.

В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие и имущество. Рассматривается версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.