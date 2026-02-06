С целью профилактики возникновения возгораний работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия с трудовыми коллективами предприятий и организаций района, а также в жилищном фонде. Акцент сделан на дома с печным отоплением.

При посещении домовладений, спасатели уделяют особое внимание правильности устройства и эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Эти аспекты являются ключевыми факторами, способствующими возникновению пожаров в домах.

— В сильные морозы печку топите несколько раз за день понемногу, чем один раз докрасна, перед дверцей печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см., топку печи прекращайте не менее чем за 2 часа до отхода ко сну, золу и шлак удаляйте в специальное место, не ближе 15 м от строений, — проинструктировал жильцов домовладений инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

Также проверяют правильность установки и исправность автономных пожарных извещателей, а у кого их нет, рекомендуют установить.

В ходе проверок с жильцами проводят инструктажи по соблюдению правил безопасности в быту, а также разъясняют необходимость недопущения неосторожного обращения с огнем, включая курение в домах.

Каждому жителю вручают памятки с основными правилами пожарной безопасности, которые помогут избежать трагических последствий.

Посещая трудовые коллективы работники МЧС доводят присутствующим оперативную обстановку с пожарами как в районе, в области, так и в республике, более подробно останавливаются на причинах возникновения возгораний, приводят примеры недавних пожаров, произошедших на территории района.

В центре внимания – безопасная эксплуатация отопительных печей и электрообогревательных приборов, а также неосторожное обращение с огнём при курении.

Для частных домов и квартир в качестве одной из главных рекомендаций работники МЧС приводят в пример важность установки автономных пожарных извещателей, рассказывают в каких комнатах и как правильно его установить, наглядно демонстрируют перед участниками встреч простоту оснащения жилища этим прибором.

Особое внимание уделяют пожарам, где погибли дети, детально разбирают причины и условия их возникновения. Также выступающие рассказывают о том, как обучать детей безопасности, чем опасно оставление детей одних без присмотра.

В завершении мероприятий присутствующим вручают буклеты на противопожарную тематику, и отвечают на все возникшие вопросы.

Буда-Кошелевский РОЧС